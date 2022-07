Feuerwehr nimmt zwei neue Fahrzeuge entgegen

Die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Worndorf hat am Wochenende die offizielle Fahrzeugübernahme mit zahlreichen Gästen gefeiert. Zur Eröffnung des Festaktes führte der Fanfarenzug der Feuerwehr Boll die Abordnung der Worndorfer Wehrmänner nach einem Böllerschuss zum Festplatz. Mit Blaulicht und Martinshorn folgten die beiden geschmückten Fahrzeuge. Fahnenabordnung und Wehrmänner waren zum ökumenischen Segen angetreten. Die kirchlichen Gebete mit der Bitte um Gottes Segen zum Schutz für Mannschaften und Fahrzeuge sprachen Pfarrer Ewald Billharz und Pfarrerin Stefanie Zerfaß.

Zwei Feuerwehrfahrzeuge, ein Mittleres Löschfahrzeug mit optimal technischer Ausstattung und einen Mannschaftstransportwagen erhöhen sowohl die Einsatzfähigkeit der Abteilung Worndorf zum Schutz von Hab und Gut der Bürgerschaft, als auch das Zusammenwirken der Gesamtfeuerwehr in der großflächigen Gemeinde mit vielen Außengehöften.

Die Gemeindeverwaltung hat für die Neuausstattung insgesamt 327 000 Euro in die Fahrzeuge investiert und dafür einen Zuschuss von 79 000 Euro erhalten. In erster Planung sollte das bisherige Löschfahrzeug LF8 aus dem Jahr 1994 durch ein Löschfahrzeug LF10 ersetzt werden. Kreisbrandmeister Andreas Narr brachte die Idee mit der Überzeugung für zwei Feuerwehrfahrzeuge in die Überlegung. Gemeindeverwaltung und Gemeinderat folgten dem Vorschlag zur weitsichtigen Entscheidung und der Fahrzeugausschuss befasste sich mit neuen Vorgaben.

Bereits im Frühjahr 2020 wurden die Fahrzeuge geliefert, die offizielle Übernahme musste coronabedingt bis zum vergangenen Wochenende zurückgestellt werden. Bürgermeisterin Marina Jung fasste in ihren Grußworten an die geladenen Gäste zur Schlüsselübergabe den Werdegang der Neuausstattung zusammen und bezeichnete diese als große Aufwertung der Gemeindefeuerwehr zur Einsatzbereitschaft, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen.

Mit sichtbarer Freude nahm Abteilungskommandant Florian Ott den symbolischen Schlüssel von Bürgermeisterin Marina Jung entgegen. Für Florian Ott war dies der besondere Tag. „Die letzte Fahrzeugbeschaffung war vor meiner Amtszeit, jetzt darf ich zwei Fahrzeuge für meine Abteilung übernehmen, die nächste Neubeschaffung wird sicher nach meiner Amtszeit sein“, sagte er. Ott lobte die Arbeit des verantwortlichen Fahrzeugausschusses, aus dessen Mitte besonders Tobias Endreß, für die zahlreichen Stunden der Planung und Beratung zur Ausstattung und Besichtigung ähnlicher Löschfahrzeuge umliegender Feuerwehren.

Fritz Frey aus Buchheim in Vertretung von Kreisbrandmeister Andreas Narr, sprach von einem durchdachten Konzept des Feuerlöschwesens in der Gemeinde Neuhausen ob Eck. Es sei eine weitreichende Entscheidung zur Einsatzbereitschaft und Sicherheit, ein aktiver Bevölkerungsschutz und hob dabei die ehrenamtliche Tätigkeit der Wehrmänner und -frauen hervor. Weitere Grußworte und Glückwünsche überbrachten Ortsvorsteherin Nicole Weikart mit dem Ortschaftsrat und den örtlichen Vereinen, sowie der stellvertretende Gesamtkommandant Hartmut Storz

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Fritz Frey zeichnete Oberbrandmeister Friedrich Einhart für 40 aktive Dienstjahre in der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Worndorf mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg aus. Friedrich Einhart war von 2001 bis 2006 Stellvertreter des Abteilungskommandanten in Worndorf und Stellvertreter des Gesamtkommandanten. Danach sechs Jahre bis 2012 Kommandant der Abteilung Worndorf. Thomas Fischer und Daniel Sinnwell erhielten die Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber. Unter dem Beifall der zahlreichen Gäste schlossen sich Bürgermeisterin Marina Jung und Abteilungskommandant Ott den Glückwünschen an.