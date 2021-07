Feuerwehr löscht Maschinenbrand bei SHW im Take-off-Gewerbepark

Seit der Veitsburghang am Wochenende abends gesperrt ist, drängen noch mehr Feiernde in die Ravensburger Altstadt. Deren Bewohnern platzt daher jetzt der Kragen. Ihre Hauptkritik: Die Einhaltung geltender Regeln werde nicht kontrolliert. Und Sanktionen gebe es keine.

Wer im Zentrum lebt, der muss mehr Lärm aushalten als jemand auf dem Land. Doch die Belästigung, berichten Ravensburger Altstadtbewohner, nehme immer mehr zu. „Früher zog es im Sommer erst am Donnerstag an, heute sind wir an jedem Abend der Woche gestört“, sagt ...