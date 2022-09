Familienwanderung mit Alpakas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

16 Personen aller Altersstufen machten sich auf zu Heuberg Alpakas nach Meßstetten. Im Stall lernte die Gruppe die Hengstherde kennen. Die Neugierde beruhte bei Tieren und Besuchern auf Gegenseitigkeit. Frau Naumann erklärte Wissenswertes über die Haltung der Tiere und deren Eigenarten, zum Beispiel das ausgeprägte Herdenverhalten. Im Unterschied zu den größeren Verwandten, den Lamas, spucken Alpakas nicht gegen Menschen.

Jedes der sieben Alpakas hat einen Namen und so unterschiedlich sie in Größe, Farbe und Wolle sind, so unterschiedlich ist auch ihr Charakter. Es ist ganz klar, welches Tier ganz vorne läuft und welches ganz hinten. Alle bekamen ihr Zaunzeug angezogen und nach einer Einweisung ging es auf eine Wanderung auf Feldwegen rund um den Stall. Groß und klein hatte Spaß dabei die aufmerksamen Tiere zu führen, auch wenn am Ende noch Regen aufkam. In der Scheune gab es Kaffee, Kinderpunsch und Kuchen. Die Alpakas liefen dabei frei herum, fraßen Heu und durften gestreichelt werden. Mit nassem Fell haben die Alpakas einen eigentümlichen Geruch nach Popcorn. Als Erinnerung konnten noch kleine Woll-Tiere und Alpaka-Seife erworben werden.