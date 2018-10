- Teile von Oberschwandorf und Unterschwandorf wurden bei einem Unwetter im Jahr 2016 von Wassermassen überflutet. Ein kommunales Handlungskonzept soll künftig in der Umsetzung Schäden infolge von Starkregenereignissen vermindern oder vermeiden. Abhelfende Maßnahmen werden vom Land Baden-Württemberg mit 70 Prozent bezuschusst.

Das Ingenieurbüro itr-GmbH hat sein kommunales Handlungskonzept zur Vermeidung und Verminderung von Schäden infolge von Starkregenereignissen für den Ortsteil Schwandorf vorgestellt, mit dem es die Gemeindeverwaltung beauftragt hatte.

Die erste Information darüber gab es für die Bürgerschaft vor Jahresfrist. Nach dem Starkregenereignis im Jahr 2016, bei dem in Oberschwandorf Bereiche bei der Kirche überflutet waren, war Handlungsbedarf geboten. Weitaus größer war die Überflutung der Ortsdurchfahrt von Unterschwandorf mit Schlamm und Geröll am Ortseingang und an der Brücke des „Erlengrabens“. Das Wasser flutete die Keller und Wohnräume der angrenzenden Gebäude, die Straße war unpassierbar.

Das erstellte Handlungskonzept hat Immo Greber von der itr-GmbH am Mittwoch in einem Workshop vorgestellt und erläutert, um es gemeinsam erfolgreich umsetzen zu können. Aus der Bürgerschaft wurden bereits Rückmeldungen in das Kartenmaterial aufgenommen. Fließwege im Außenbereich auf landwirtschaftlichen Flächen wurden ermittelt, die Zeit von Beginn des Regens bis zum Erreichen des Scheitelabflusses wurden errechnet.

Daraus werden die Reaktionszeiten von 15 bis 20 Minuten in Unterschwandorf und für Oberschwandorf mit 35 bis 45 Minuten abgeleitet. Somit verbleibt bei einem Szenario mit verschlämmten Wassermassen zur Abwehr kaum eine Reaktionszeit.

In der Auswertung wurde auch das Krisenmanagement besonders angesprochen. Gesamtkommandant Wolfram Nestel, Abteilungskommandant Elmar Winter und sein Stellvertreter Severin Haaf wie auch Elmar Müller von der DRK-Ortsgruppe nahmen diese Erkenntnisse auf und müssen unpassierbare Straßen und Wege in die Katastrophenschutzpläne einarbeiten. Kritische Infrastrukturen mit relevanten Versorgungseinrichtungen wie Strom und Telefon sollten gemeinsam überprüft werden. Die Gemeinde schützt ihre eigenen Einrichtungen, der Grundstücks- und Gebäudeeigentümer ist für den Eigenschutz verantwortlich. Er erhält eine ausreichende Beratung, ausgearbeitete Karten sind auf der Homepage der Gemeindeverwaltung öffentlich zugänglich.

Mögliche Maßnahmen

Welche Möglichkeiten werden angeboten? – Eine kommunale Konzeption für bauliche Maßnahmen, Reduzierung bestehender Wasserdurchlässe oder auch Vergrößerung eines Durchlasses, Erweiterung der bereits vorhandenen Retentionsräume, Anhebung von Feldwegen. Für die überwiegend landwirtschaftlichen Flächen gilt ein Umdenken in der Bewirtschaftung durch Veränderung der Pflugrichtung und Änderung im Anbau von Feldfrüchten. „Das Starkregen-Risikomanagement ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der jeder seinen Beitrag zu leisten hat“ heißt es in der aufgelegten Broschüre, in dem Punkt waren sich alle Anwesenden einig.

25 interessierte Bürgerinnen und Bürger, unter ihnen Gemeinde- und Ortschaftsräte, sowie die Leiter der Rettungsorganisationen nahmen am Workshop teil. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald führte die etwas geringere Teilnehmerzahl darauf zurück, dass der Mensch gewisse Ereignisse schnell vergisst.