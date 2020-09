Euro-Tandem Tour legt Zwischenstopp in Neuhausen ein

Blinde und sehbehinderte Fahrer treten derzeit an der 11. Euro-Tandem Tour kräftig in die Pedale und legen vom 30. August bis zum 5. September mehr als 700 Kilometer zurück. Auf der zweiten Etappe am Montag radelte der 150 Meter lange Tross mit Begleitung von vier Polizeimotorrädern von Rottweil über Tuttlingen nach Konstanz. Bei einem Zwischenstopp in Neuhausen ob Eck wurden die Teilnehmer durch SAV-Radtreffleiter Karsten Utecht und Bürgermeisterstellvertreter Markus Seeh begrüßt und in der Homburghalle mit Speis und Trank versorgt.

Mit der Rundfahrt soll auf Netzhauterkrankungen und ein gleichberechtigtes Zusammenleben sehender und seh-behinderter Menschen aufmerksam gemacht werden. „Gemeinsam eigenständig sein“, lautet das Motto der Tour, die in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht.

14 Tandem-Teams mit sehendem Piloten und sehbehindertem/blindem Co-Piloten, acht Einzelfahrer, sowie vier Begleitfahrzeuge gehen dieser Herausforderung an.

Unter ihnen ist auch Horst Schwerger, mit seiner HEM-Schwerger Stiftung seit 2010 Veranstalter der Tour. Der 82-Jährige, selbst Betroffener, radelt zum elften Mal mit: „Die Diagnose ist ein Schock, denn eine Netzhautdegeneration kann zu schwerer Sehbehinderung führen. Nichts desto trotz gibt es Chancen für Neuanfänge – beruflich wie sportlich. Dank der Euro-Tandem Tour können sich auch sehbehinderte und blinde Menschen einer großen sportlichen Herausforderung stellen und für ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit sehenden Menschen werben“, sagt er.

