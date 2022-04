Erstkommunion in Neuhausen ob Eck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist Du groß!“ haben sieben Kinder in St. Michael in Neuhausen ob Eck mit Pfarrer Gerwin Klose in einem Festgottesdienst ihre Erstkommunion gefeiert. Die Erstkommunionkinder sind: Ferris Arlt, Tara Braun, Damian Koden, Jakob Storz, Benjamin Tomac, Leandro Müller (Leibertingen) und Emma Marie Schröder (Buchheim). Der kirchliche Festtag ist am Abend mit einer Dankandacht zu Ende gegangen.