Sport und Bewegung sind schon im Grundschulalter wichtig. Früh sollte das Fundament für einen gesunden Lebensstil gelegt werden, weshalb sich die Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH) die Aktion „Flinke Füchse – Schule macht Bewegung“ ausgedacht hat. Die fand an der Homburgschule für Erstklässler statt.

Die ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin und Sporttherapeutin Kathrin Ilg, Nicole Maier und Marina Hummel wissen deshalb besonders, auf was es ankommt: „Als schlauer Fuchs lernen die Kinder mit einer Intensität, mit Neugierde und Koordination und erfahren am eigenen Körper den Umgang mit anderen Kindern und anderen Materialien. Mit Fantasie am Rollenspiel wachsen die Kinder über sich hinaus. Nach dem Chillen können Kinder ungeahnte Höhen erklimmen, und mit Selbstvertrauen und Selbstsicherheit werden die Erwachsenen als Bewegungsvorbilder wahrgenommen“.

Mit der Aktion soll die Koordination, Wahrnehmung und das Gleichgewicht der Grundschüler gefördert werden - das Ganze fand in zehn Unterrichtseinheiten statt. In der Homburghalle war ein Parcours aufgebaut, auf dem sich die Erstklässler mit den zahlreich erschienenen Müttern und Vätern austoben konnten.

Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein „Flinke Füchse T-Shirt“ und eine Urkunde. Rektorin Alexandra Maier-Lipp lobte den gesundheitlichen Aspekt, der von der Sporttherapeutin kam, und überreichte den beiden Organisatoren je ein Glas Honig.