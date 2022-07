Elf Ministranten verabschiedet und vier neue aufgenommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium haben Pfarrer Ewald Billharz und Oberministrantin Alisa Jäger aus der großen Gruppe der Schwandorfer Ministranten elf Ministranten aus dem Dienst am Altar mit einem Geschenk verabschiedet und vier neue Ministranten in die Gruppe aufgenommen. Pfarrer Billharz sprach von einem „Generationenwechsel“ in der Gruppe. Nach neun Jahren sind Marius Beck, Jonas Kästle, Aaron Winter (seit 2018 Oberministrant), Christina Horn (seit 2018 Oberministrantin) und Alisa Jäger (seit 2017 Oberministrantin) ausgeschieden. Sieben Jahre haben Jakob Winter und Lukas Kabisreiter ministriert und nach fünf Jahren Ministrantendienst sind Sophie Stehmer, Niklas Kabisreiter, Sophia Kästle und Jan Abrell ausgeschieden. Die Urkunde zur Aufnahme in den Ministrantendienst erhielten Tamara Kabisreiter, Henri Rebholz, Rebecca Niebel und Nadine Kästle. 15 Ministranten werden künftig den Dienst am Altar bei den Gottesdiensten in der Pfarrei Sankt Ulrich verrichten.