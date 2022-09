Einschulung in der Homburgschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. September 2022 wurden die neuen Erstklässler in die Homburgschule in Neuhausen ob Eck aufgenommen. Für die Schülerinnen und Schüler beginnt mit dem Einschulungstag ein neuer Lebensabschnitt, auf den sie stolz sind und sich freuen. Die Hombergschule wünscht den Kindern viel Erfolg und eine tolle Schulzeit.