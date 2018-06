Die Katholische Frauengemeinschaft Schwandorf ist im vergangenen Jahr in allem gewachsen. Dies bestätigte die Vorsitzende Hannelore Haaf in ihren Grußworten an die 41 Frauen zu Beginn der Jahresversammlung. Aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerzahl war als Versammlungsort anstelle des Pfarrheims das Gasthaus „Adler“ gewählt worden.

„Wir sind in der Zahl der Mitglieder durch Neuaufnahme von überwiegend jungen Frauen nun auf 84 Mitglieder angewachsen. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen mit reger Beteiligung durchgeführt und konnten aus unserem Finanzpolster 1000 Euro an den Familienentlastenden Dienst 2000 (FED) Tuttlingen spenden“, waren die Eckpunkte weiterer Ausführungen der Vorsitzenden. Die Frauen zeigten sich in der Kirche und im kulturellem Leben der Dorfgemeinschaft aktiv.

Der Vorstand zeigte sich mit dem Erreichten rundum zufrieden. Kassiererin Christa Lehn konnte trotz Mehrausgaben einen zufriedenstellenden Kassenbericht vorweisen. Durch den Verzicht von Veronika Muttscheller in der Kandidatur als stellvertretende Vorsitzende war ein Wechsel in dieser Position absehbar. Die Versammlung wählte Silvia Niebel zur Nachfolgerin. Die zusätzliche Stelle einer dritten Vorsitzenden wurde geschaffen und mit Luzia Jäger besetzt. Vorsitzende Hannelore Haaf, Schriftführerin Claudia Krieger und Kassiererin Christa Lehn wurden in ihren Ämtern auf weitere vier Jahre bestätigt.

Veronika Muttscheller war 16 Jahre im Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitverantwortung als wertvolle Stütze im Vorstand erhielt sie von ihren Vorstandskolleginnen zum Abschied einen großen Blumentopf, weitere Geschenke und viele lobende Worte. Durch einstimmigen Beschluss wird der Mitgliedsbeitrag ab dem kommenden Jahr von zehn auf zwölf Euro erhöht. (hd)