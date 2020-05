Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in das Betriebsgebäude einer mittelständischen Firma im Gewerbepark Take-off. Die Straftat wurde über das Wochenende begangen und am Montagmorgen festgestellt. Unbekannte Täter drangen laut Polizeimeldung in diesem Tatzeitraum gewaltsam durch ein Fenster in die Betriebsräume des Unternehmens ein. Dort trennten sie einen Laptop und einen Beamer von der Verkabelung und entwendeten beide Geräte. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau unter der Telefonnummer 07463/99610 zu melden.