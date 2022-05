Ein Schwätzle wie vor hundert Jahren

Dorfleben wie vor 100 Jahren: Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 22. Mai, kann das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck wieder kostenfrei besucht werden. Wie die Museumsleitung schreibt, erwacht das gesamte Museumsdorf aus diesem Anlass zum Leben. Ab 11 Uhr können die Besucherinnen und Besucher den ländlichen Alltag in vergangenen Zeiten hautnah erleben.

Laut Meldung trifft man an diesem Tag auf einem Rundgang durch das Museum auf unterschiedliche Charaktere: Wie sieht Alltag und Unterricht in der Dorfschule aus? Welche Arbeiten verrichtet die Magd? Und wie anstrengend war das Leben in einem abgelegenen Schwarzwaldhof? Die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner stehen Rede und Antwort, erzählen bedeutungsvolle Geschichten aus dem Dorf, den neuesten Klatsch über ihre Nachbarn oder einfach Wissenswertes über das Museum. Und für ein Schwätzle mit Besucherinnen und Besuchern ist natürlich auch immer noch Zeit.

Auch den Handwerkerinnen und Handwerkern kann man an diesem Tag über die Schulter schauen, ob beim Wagner in der Werkstatt, beim Klöppeln in der Stube oder beim Mähen mit der Sense auf der Wiese. Zur Stärkung gibt es die beliebte Museumswurst am Backhäusle. Auch die Museumsgaststätte Ochsen hat geöffnet.