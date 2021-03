Eckstein-Kirchengemeinde hat neue Pfarrerin

Die Evangelische Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmingen-Liptingen hat die Amtseinsetzung von Pfarrerin Stefanie Zerfaß gefeiert. Den Investiturgottesdienst in der Gervasiuskirche in Neuhausen hielt Pfarrerin Philine Blum von der Stadtkirche Tuttlingen in kleinem Rahmen und unter Einhaltung der Corona-Regeln ab.

Pfarrerin Blum trug die Gedanken von Berghaus vor, der passend zum Sonntag – Reminiszere – zum Erinnern und Gedenken aufrief. Im Namen der Kirchengemeinderatsmitglieder des Dekanats Tuttlingen sowie aller Gläubigen der beiden Kirchengemeinden wünschte Blum der neuen Pfarrerin Stefanie Zerfaß Gelassenheit und keine Angst vor Veränderungen.

„Nach fünfeinhalb Jahren in Bad Saulgau hatte ich wieder Lust aufs Land“, sagte Zerfaß, die Mitte Februar in das Pfarrhaus in Neuhausen ob Eck eingezogen ist. Ihr Wunsch und ihre Aufgabe sei es, das Zusammenwachsen der Eckstein-Kirchengemeinde zu begleiten und voranzubringen, sagte Zerfaß.

Neuhausens Bürgermeisterin Marina Jung, Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler und die Schulleiterin der Homburgschule, Alexandra Maier-Lipp, begrüßten Zerfaß mit einem Willkommensgeschenk und wünschten der neuen Pfarrerin ein „glückliches Händchen“ und viel Einfühlungsvermögen. Die musikalische Umrahmung übernahmen Alexandra und Jürgen Schuster.