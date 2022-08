Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 311

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 20.30 Uhr zwei Autos bei Neuhausen ob Eck zusammen.

Eine 41-jährige Seat Ibiza Fahrerin bog von der K 5945 nach links auf die Vorfahrtsstraße B 311 ab. Dort stieß sie mit einem Mercedes ML 270 eines 68-Jährigen zusammen, der in Richtung Tuttlingen fuhr. Die Autofahrerin erlitt durch den Frontalaufprall des Mercedes gegen die Fahrertür des Seat lebensgefährliche Verletzungen und war zunächst im Auto eingeklemmt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der Mercedesfahrer und eine 65-jährige Mitfahrerin kamen mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache bestellte die zuständige Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen an die Unfallstelle, die bis gegen 0.30 Uhr voll gesperrt war. Neben Helfern des Rettungsdienstes und der Polizei waren auch die Feuerwehren aus Neuhausen und Emmingen-Liptingen am Unglücksort.