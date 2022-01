Dirk Bautz ist neuer Erster Vorsitzender beim TSV Neuhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung des TSV Neuhausen ob Eck wurde Dirk Bautz zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Nachdem die bisherige Erste Vorsitzende Elfie Tschech Ende 2019 ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte, blieb durch die anschließende Corona-Pandemie und die damit verbundene Verschiebung der Mitgliederversammlungen der Vorstandsposten unbesetzt.

Pandemiebedingt konnte im Jahr 2020 keine Versammlung stattfinden und auch die Versammlung im März 2021 musste verschoben werden. So wurde es notwendig, vor Ablauf des Jahres mit aufwendigem Hygienekonzept die Mitgliederversammlungen 2020 und 2021 in der Homburghalle in einer gemeinsamen Präsenzveranstaltung durchzuführen mit jeweils eigener Tagesordnung unter Einbeziehung sämtlicher juristisch notwendiger Tagesordnungspunkte, wie zum Beispiel die Kassenberichte und die Entlastung der Vorstandschaft.

Das Berichtsjahr 2019 war weitgehend normal verlaufen und gerade auch die junge Abteilung American Football konnte mit ihrem Team die erste Verbandsrunden-Saison erfolgreich absolvieren. Die ersten Siege konnten errungen werden, auch wenn gelegentlich noch viel Lehrgeld bezahlt werden musste. Auch sorgten die Heimspiele für spannende, neue Unterhaltung auf dem vereinseigenen Sportgelände und auch die beachtliche Zuschauerresonanz mit Gästen weit über die Gemeindegrenzen hinaus konnte sich sehen lassen.

Die Turner berichteten von den Teilnahmen an verschiedenen Sportfesten sowie dem Besuch der Turn-WM in Stuttgart. Kassierer Roland Schlegel konnte das Jahr 2019 mit einem kleinen Gewinn im niedrigen vierstelligen Bereich abschließen.

Ganz anders stellte sich die Situation dann mit Beginn der Pandemie ab 2020 dar. Das gesamte Vereinsleben kam pandemiebedingt zum Erliegen. Die Sportgruppen, wo es viel auf gemeinsames Training mit persönlichem Kontakt ankommt, litten schwer unter der Situation.

Finanziell ist der Verein bisher mit einem „blauen Auge“ durch die Pandemie gekommen. Zum einen waren die Corona-Hilfen überlebenswichtig, als zweites Standbein half die Photovoltaik-Anlage. Der Kredit hierfür war 2019 abbezahlt und sämtliche Einnahmen halfen, die durch die Pandemie gerissenen Finanzlücken zu stopfen. Im Rahmen der Entlastung betonte Bürgermeisterin Jung, dass es für die Vereine ein schwerer Weg zurück aus der Pandemie wird, sie bedankte sich für das große Engagement trotz aller Widrigkeiten.