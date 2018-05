Während der TSV-Fasnet am Samstagabend in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck haben sich Unbekannte, vermutlich im Zeitraum zwischen 21.30 und 22.15 Uhr, in der unverschlossenen Umkleide an dort abgelegten Wertgegenständen zu schaffen gemacht. Hierbei wurden mehrere Geldbeutel und Handys gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Diese gehen an das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 / 941-0 oder an den Polizeiposten in Mühlheim unter Telefon 07463 / 9961-0. (pz)