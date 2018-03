„Die Eagles gewinnen mit drei bis sieben Punkten“

Wenn die New England Patriots und die Philadelphia Eagles in der Nacht auf Montag in Minneapolis aufeinandertreffen – dann ist Super Bowl-Zeit in den USA (Kickoff: 0.30 Uhr, live auf Pro 7). Das Finale der National Football League (NFL) wurde im vergangenen Jahr von weltweit 800 Millionen Menschen geschaut. Die Zahl dürfte in diesem Jahr nicht geringer ausfallen. Ein Public Viewing zum Super Bowl bietet das Football-Team der Newtown Lions in Neuhausen ob Eck an. Vor dem Spiel der Spiele mit dem ledernen Ei sprach unser Redakteur Christian Gerards mit Lions-Spielertrainer Dirk Bautz.

Herr Bautz, wie wichtig ist der Super Bowl in der Nacht zum Montag für die Spieler Ihrer Mannschaft?

Der Super Bowl ist eines der Highlights im Jahresverlauf für unsere Mannschaft. Wer Zeit hat, der wird sich das Spiel auch anschauen. Die NFL ist das Maß aller Dinge im Football. Unsere Spieler eifern den NFL-Spielern im Endeffekt nach.

Der Fernsehsender Pro 7 Maxx hat die Berichterstattung über die NFL zu dieser Saison noch einmal ausgeweitet. Wie präsent ist die Liga im normalen Trainingsbetrieb?

Die NFL ist immer präsent. Jeder Spieler hat seine Lieblingsmannschaft. Bei uns wird gefachsimpelt, etwa über den super Spielzug oder über eine falsche Entscheidung. Die Spiele bieten für jedes Training Gesprächsstoff. Das ist ähnlich wie bei der Fußball-Bundesliga.

Können die Spieler von den Spielzügen etwas lernen oder ist das Niveau der Profis doch zu hoch?

Natürlich kann man das eine oder andere lernen. Wir analysieren Spielzüge und schauen, was gut und was schlecht war.

Wie ist für Sie die Analyse der Kommentatoren auf Pro 7 Maxx?

Die ist in jedem Fall gut. Coach Patrick Esume ist ein Experte seines Fachs. Er hat in der NFL ja auch schon Spieler trainiert. Markus Kuhn oder Björn Werner haben in der NFL gespielt und das College durchlaufen. Ich fühle mich durch die Moderation gut unterhalten.

Wie geht denn der Super Bowl zwischen dem Meister aus New England und den Eagles aus?

Die Eagles gewinnen mit drei bis sieben Punkten, also mit einem Fieldgoal oder einem Touchdown mehr.

... und wer von den beiden Teams hat bei den Lions mehr Fans?

Die Patriots haben bei uns schon mehr Fans.

Blicken wir mal auf die Lions selbst. Wie viele Spieler haben Sie derzeit?

Zur Zeit haben wir 37 Spieler, ein Teil davon sind Jugendliche, der andere Erwachsene. Wir haben also noch keine echte Mannschaft zusammen. Es kommen aber immer neue Leute zum Probetraining.

Jeder, der sich mit Football befasst, kennt Patriots-Quaterback Tom Brady oder einen Patriots-Tight End Rob Gronkowski. Kommen die Leute mit klaren Vorstellungen ins Training, auf welcher Position sie spielen wollen? Ein Linesman bekommt ja im Fernsehen eher weniger Aufmerksamkeit ...

Jeder, der sich ein bisschen mit dem Football auskennt, ist offen für die Position. Ich schaue mir zunächst die Fähigkeiten an. Die Spieler haben aber schon einen guten Blick auf sich. Einer, der für die Line prädestiniert ist, kommt nicht und will Quaterback oder Receiver spielen. Bei der Einteilung hat es noch nie wirklich Stress gegeben.

Wie sieht das Training derzeit aus?

Wir haben momentan ein Mal pro Woche montags Training in der Halle. Wir haben aber auch schon draußen auf dem Platz trainiert. Ich denke, dass wir im März wieder komplett rausgehen können. Darauf fiebern alle hin: Wieder mit der Ausrüstung auf dem Platz zu stehen.

Das Public Viewing der Newton Lions findet am Sonntag ab 20.15 Uhr im Sportheim des TSV Neuhausen statt.