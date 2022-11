Die Apfelsorte „Köstlicher vom Ententeich“ wurde Sieger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im „LOGL-CompetenzCentrum für Obst und Garten“ (CCOG) in Neuhausen ob Eck wurden die schmackhaftesten Apfelsorten gesucht. KOGL-Kreisvorsitzender Hans Weber begrüßte im „Alpenblick“ zehn Teilnehmer, die 28 Apfelsorten testeten. Die meisten Äpfel wurden auf dem Vereinsgelände „Alpenblick“ des OGV Neuhausen ob Eck geerntet.

Im Vordergrund standen Tafeläpfel, die für den Anbau im Hausgarten, auf Streuobstwiesen und für unsere Höhenlage geeignet sind, ohne Spritzmittel sowie ohne Mineraldünger auskommen und dabei schmackhafte und gutaussehende Früchte tragen.

Die altbewährten und resistenten, aber auch aromatische neue Apfelsorten wurden nach Geschmack, Genussreife, Verwertung und Lagerung vorgestellt und konnten sofort probiert werden.

Jeder Teilnehmer konnte in einer Liste zu den probierten Sorten eigene Bemerkungen machen und jede Sorte nach Aussehen und Geschmack bewerten und platzieren. Daraus wurde dann am Schluss die Siegersorte ermittelt. So konnte jeder seinen eigenen Favoriten herausfinden. Dies kann zur Hilfestellung bei der Auswahl von zu pflanzenden Bäumen oder zum Umveredeln genutzt werden. Besonders Allergiker-freundlich waren unter anderem die Sorte „Gräfin Goldach“ und die feurig rote Apfelsorte „Bay Marisa“. Beim „Schweizer Glockenapfel“ hatte so mancher Teilnehmer in den „sauren Apfel gebissen“.

Zwischendurch wurden Tipps zur Lagerung und Verwertung von Äpfeln gegeben und unter den Teilnehmern ausgetauscht. Dörren stellte sich als gute Möglichkeit heraus, den Genuss der eigenen Äpfel auf das ganze Jahr auszudehnen. Dörrobst ist idealer Energiespender bei Wanderungen und beim Sport.

Die meisten Punkte erhielt die Herbst-Wintersorte „Köstlicher vom Ententeich“. Auf Platz zwei kam die Sorte „Schräger Gordon“ und Platz drei belegte die Allergiker-freundliche Apfelsorte „Gräfin Goldach“.