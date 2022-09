Der Tennisclub ob Eck kehrt in die „Normalität“ zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Neuhausen im Clubhaus wurden die vergangenen drei Jahre nachgeholt. Vorsitzender Jörn Utecht ließ die drei Vereinsjahre, die besonders durch die Corona-Pandemie geprägt waren, Revue passieren.

Das Jahr 2019 verlief noch einigermaßen normal, allerdings wurde schon ein bangender Blick Richtung China gerichtet. Die beiden Coronajahre ließen keinen, oder nur unter erschwerten Bedingungen einen geordneten Spielbetrieb oder vereinseigene Veranstaltungen zu. Nachdem Corona so langsam im Griff zu haben scheint, beschäftigt die Energiekrise das Vereinsleben. Der Ausfall des Gartenfestes 2020, sowie die Reduzierung der Mitgliedsbeiträge auf den passiven Wert rissen ein Loch in die Vereinskasse, so dass beim WLSB wegen Liquiditätsengpass einen Antrag auf Unterstützung gestellt wurde, der schnell und unbürokratisch gewährt wurde. Der ausscheidende Kassenwart Jörg Gompper berichtete von durchwachsenen Finanzen im dreijährigen Berichtszeitraum.

Derzeit hat der Tennisclub 84 Mitglieder, davon neun Jugendliche. Die größte Gruppe mit 36 Mitgliedern bildet die Altersgruppe zwischen 41 und 60 Jahren, gefolgt von der Altersgruppe der Senioren Ü60 mit 32 Mitgliedern. Dies zeige auf, dass der Verein große Anstrengungen für die Nachwuchsgewinnung unternehmen müsse, darüber waren sich alle Anwesenden einig. Das „Wie“ solle in Ausschusssitzungen und unter Beteiligung der Kindergärten und Schule erörtert und in die Tat umgesetzt werden.

Bürgermeisterin Marina Jung, die erstmals an der Hauptversammlung teilnahm, hatte drei Entlastungen und die Wahl durchzuführen. Jung sagte, dass die Krisen sowohl der Gemeinde als auch dem Vereinsleben stark zusetzen würden. Der Rückgang von Vereinsmitgliedern und das fehlende Engagement zur Übernahme eines Amtes stelle alle Vereine vor hohe Herausforderungen.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Jörn Utecht und die Schriftführerin Martina Utecht für ein Jahr gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende Andreas Roos und die Ausschussmitglieder Sabine Reger, Karsten Utecht, Josef Möll und Steffen Rudischhauser wurden in ihren Ämtern bestätigt, zum neuen Kassenwart wurde Bernard Tinarwo für zwei Jahre gewählt. Zu neuen Kassenprüfer wurden Daniel Schulz und Oliver Luz für zwei Jahre gewählt. Für den kurzfristig ausscheidenden Jugendleiter Michael Hilsenbeck konnte kein Nachfolger gefunden werden.