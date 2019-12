23 Kinder haben in der Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck das Weihnachtsspiel „Der Schutzengel“ aufgeführt.

Die jungen Akteure spielten vor herrlicher Kulisse vor dem Altar die Geschichte von Maria und Jesus nach, die nach Bethlehem unterwegs waren und die Geburt des Christuskindes in einer Krippe in einem Stall erlebten. Der Schutzengel begleitete Maria und Josef auf ihrem beschwerlichen Weg bis zur Geburt des Kindes und führte die Hirten auf den richtigen Weg. Als das Neugeborene lächelte, gingen die Hirten von dannen und ließen die heilige Familie in Ruhe, denn es war ja „Stille Nacht“.

Umrahmt wurde das Spiel mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Organisiert und einstudiert hatten das Krippenspiel Melanie Hepfer und Juliane Sauter-Manz. Nach Ende des Familiengottesdienstes unterhielten sich viele Besucher vor der Kirche über den Auftritt.