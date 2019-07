Für den neugewählten Gemeinderat Neuhausen ob Eck kann es nach der Kommunalwahl nun losgehen: Am Dienstagabend hat die konstituierende Gemeinderatssitzung stattgefunden.

Die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderates, Oliver Luz, Wolfram Nestel und Heiko Stadler für den Wohnbezirk Neuhausen, Karl-Otto Horn und Ramona Rudischhauser für den Wohnbezirk Schwandorf sowie Bettina Wohlhüter für den Wohnbezirk Worndorf und die wiedergewählten Gemeinderäte, Markus Seeh, Bärbel Hensler, Alfred Steppacher, Hartmut Storz, Florian Stritzel, Romana Haßler-Denzel, Günter Binder und Andreas König wurden durch Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald mit der Verpflichtungsformel auf die Gemeindeordnung und per Handschlag in den Gemeinderat aufgenommen.

Neben der Verpflichtung der insgesamt 14 Ratsmitglieder, von denen aufgrund der unechten Teilortswahl neun aus Neuhausen ob Eck, drei aus Schwandorf und zwei aus Worndorf einen Platz im Gremium finden, galt es, die Ausschüsse und Posten entsprechend zu besetzten. Die Wahl des oder der Bürgermeisterstellvertreter wurde auf die nächste Sitzung am 23. Juli vertagt.

Das Gremium beschloss einstimmig, Paragraf neun der Hauptsatzung zu streichen. Hierin wurde festgelegt, dass zwei Stellvertreter des Bürgermeisters aus der Mitte des Gemeinderates gewählt werden müssen. Die Gemeinderäte wollten durch einfachen Beschluss die Anzahl der Stellvertreter selbst bestimmen und durch den einfachen Beschluss Änderungen schnell und ohne Aufwand möglich machen. Nach Bekanntgabe des Wahlvorschlags des Ortschaftsrates Schwandorf wurde Günter Binder zum Ortsvorsteher und Heinz Rebholz zu seinem Stellvertreter gewählt. Für Worndorf wurde Andreas König zum Ortsvorsteher und Nicole Weikart zur Stellvertreterin gewählt. Die Bestellungen der Mitglieder in den einzelnen Ausschüssen erfolgte einstimmig. Schon im Vorfeld hatte man sich über die Besetzung geeinigt.

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss sitzen neben dem Bürgermeister die Gemeinderäte Florian Stritzel (Karl-Otto Horn), Oliver Luz (Romana Haßler-Denzel) und Hartmut Storz (Alfred Steppacher) Dem Bauausschuss gehören Heiko Stadler (Romana Haßler-Denzel), Karl-Otto Horn (Hartmut Storz) und Wolfram Nestel (Alfred Steppacher) an. Gemeinsamer Ausschuss: Ramona Rudischhauser (Bettina Wohlhüter) und Bärbel Hensler (Hartmut Storz). Kindergartenausschuss: Ramona Rudischhauser (Bettina Wohlhüter), Andreas König (Florian Stritzel), und Karl-Otto Horn (Hartmut Storz). Vertreter der Gemeinde für den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen: Romana Haßler-Denzel (Markus Seeh) und Günter Binder (Bärbel Hensler). Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Gewerbepark Neuhausen ob Eck/Tuttlingen“: Oliver Luz (Romana Haßler-Denzel), Günter Binder (Ramona Rudischhauser), Florian Stritzel (Markus Seeh) und Andreas König (Bettina Wohlhüter). Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Heuberg-Wasserversorgung rechts der Donau“: Günter Binder (Karl-Otto Horn), Andreas König (Bettina Wohlhüter) und Wolfram Nestel (Hartmut Storz). Gutachterausschuss: Heiko Stadler (Romana Haßler-Denzel), Alfred Steppacher (Karl-Otto Horn), Hartmut Storz (Markus Seeh) und Oliver Luz (Wolfram Nestel). Vertreter der Gemeinde in der Verbandsversammlung des Schulverbandes Fridingen / Neuhausen ob Eck: Andreas König (Ramona Rudischhauser), Günter Binder (Karl-Otto Horn), Bettina Wohlhüter (Bärbel Hensler) und Romana Haßler-Denzel (Heiko Stadler).