Seit November gestrandet: Zirkus „Alessio“ sehnt das Corona-Ende herbei

In normalen Zeiten reist Tina Nestelberger mit ihrer Familie von März bis November quer durch das Land. Im Wochentakt ist der Montag Fahrtag, am Dienstag wird das Hauptzelt aufgebaut, am Mittwoch ist Reklame-Tag, von Donnerstag bis Samstag wird aufgeführt und am Sonntag wieder abgebaut.

Nun sitzt Nestelberger bei strahlendem Wetter zwischen mehreren aneinandergereihten Wohnwagen. Und sie hat Zeit. Seit November befindet sich der Zirkus „Alessio“ auf dem ehemaligen Flughafengelände und heutigem Gewerbepark take-off in Neuhausen. „Das ganze Rumsitzen und nichts tun zu können, macht einen verrückt“, meint Nestelberger. Seit sie denken kann, dreht sich ihr ganzes Leben um den Zirkus. Der Opa hatte bereits einen Zirkus, und vor drei Jahren hat sie das Ruder von Mutter Beatrice übernommen, die weiterhin mit dabei ist. „Es gab für mich nie eine andere Option“, sagt Tina Nestelberger. Davon konnte sie auch immer gut leben. Nun hat der Zirkus Schulden, und sie ist auf Zahlungen vom Staat angewiesen.

Jeden Monat läppern sich die Kosten

„Wir haben hohe laufende Kosten“, erklärt Nestelbgerger. Allein für das Tierfutter werden monatlich mittlere vierstellige Beträge fällig. Dazu kommt das Geld für den Hufschmied und den Tierarzt. Und auch sonst fallen immer wieder Kosten an. So gab vor zwei Tagen einer der Lastwagen den Geist auf und müsste repariert werden. „Sollte es demnächst losgehen, müsste ich den vermutlich zurücklassen.“

Bei den Futter- und Tierarztkosten war die Zirkusfamilie Nestelberger zum großen Teil auf Spenden angewiesen. (Foto: Jan Scheibe)

Zu Beginn der Corona-Pandemie verbrachte der Zirkus „Alessio“ den ersten Lockdown in Freudenstadt. Dort stand es um den Zirkus gut, auch weil viele Spenden reinkamen und der Zirkus an einem zentralen, gut zugänglichen Platz war. Mithilfe von Zuwendungen, auch aus dem Freundeskreis, konnte der Zirkus im Sommer mit den Öffnungen in die Saison starten. Die Freude währte aber nicht lange. Nur vier Stationen umfasste das Programm. Die letzte davon war der erstmalige Besuch in Tuttlingen. Dann folgte Lockdown Nummer zwei.

Durch die ersten Wochen am neuen Standort in Neuhausen kamen sie auch noch recht gut. Eine Frau aus Bad Dürrheim kam wöchentlich vorbei, der Zirkus erhielt regelmäßig Spenden. Ein Bauer brachte Heu für die Tiere vorbei. Menschen, die fragten, wie sie helfen können, beteiligten sich an den Tierarztkosten.

Abgeschieden und unbeachtet

Das hat sich in der letzten Zeit aber zunehmend verändert. Auch durch die Lage ganz am Ende des Geländes im Gerwerbepark, wie Tina Nestelberger vermutet: „Hier hinten nimmt uns ja keiner mehr wahr.“ Entsprechend sorgenvoll blickt sie auf den Sommer. „Wir müssen mehrere Kosten erstmal stemmen, um wieder loslegen zu können.“ So müssen Schilder bestellt, Flyer gedruckt, Popcorn, Getränke und weitere Lebensmittel eingekauft werden. Dazu kommen Kabelbinder, Kleber und sonstige Sachen, die in einem Zirkus immer wieder anfallen.

Ohnehin hat der Zirkus für den Sommer noch keine einzige Zusage auf einen Platz bekommen. Viele Städte halten sich noch bedeckt. Auch die Mitarbeiter müssten erstmal wieder kommen. Derzeit verfügt die Truppe über sechs Personen. Normalerweise besteht der Zirkus aus 12 bis 15 Personen. „Manche haben sich auch eine feste Arbeit gesucht während der Zeit“, berichtet Nestelberger über die Artisten und Mitarbeiter.

Hinwerfen kommt für sie aber nicht in Frage. „Es wird vermutlich mehrere Jahre dauern, bis wir die Fixkosten wieder stemmen und die Schulden zurückzahlen können. Da werden wir uns wohl auch mit eigentlich notwendigen Investitionen zurückhalten müssen.“ Wenn sie aber an ihre Tiere denkt, die sie von klein auf kennt, spielt all das keine Rolle. Auch die Überschwemmungen der Ställe in der letzten Zeit mit einigen Nachteinsätzen lassen sie nicht aufgeben. „Wir sind das Arbeiten gewohnt, und bis jetzt ist es immer gut gegangen“, meint Tina Nestelberger und blickt zuversichtlich in Zukunft.