Das Sicherheitskonzept für das „Southside-Festival“ steht

Das Architekturbüro des bekannten Bäderarchitekten Josef Wund in Friedrichshafen schließt zum 31. Juli. Die Stadt verliert damit ein international angesehenes Unternehmen, das einige der bekanntesten Thermen und Bäder der Republik gebaut hat.

Bereits am Freitag haben knapp 20 Mitarbeiter des Architekturbüros von Josef Wund in der Hochstraße in Friedrichshafen laut SZ-Informationen die schlechte Nachricht erhalten. Mehr als 50 Jahre war das Büro aktiv.