Das ist die Geschichte des ersten Amokläufers in Baden-Württemberg

„Falscher Hals“ - Live-Hörspiel/Theatrale Lesung von Jeremias Heppeler, Aufführung am Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, in der Stallscheune Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Mit Bertold Biesinger und Gerd Plankenhorn (Schauspieler am Theater Lindenhof) als Robert Gaupp und Ernst Wagner. In weiteren Rollen: Laura Maria Heppeler, Matthias Merk und Christina Pirker. Live-Soundtrack: Christof Heppeler. Zur Veranstaltung ab 17.30 Uhr freier Eintritt. Zutritt ab 16 Jahren.