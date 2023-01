Das ganze Jahr über gefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jahrgang 1952 Neuhausen ob Eck hatte sich für sein 70. Geburtstagsjahr in 2022 vorgenommen, viel Zeit miteinander zu verbringen. So wurde gleich Anfang Januar für alle Jahrgänger mit Partner ein Neujahrsempfang mit Sekt, Kaffee und Kuchen im Lieblingslokal in Neuhausen abgehalten.

Das nächste Zusammenkommen war eine Glühweinwanderung im Februar bei schönem Winterwetter mit Einkehr in Liptingen. Im April war Meersburg das Ziel. Die Gruppe bummelte durch die Altstadt zum Rebgut Haltnau. Nach Kaffee und Kuchen ging es am Seeufer entlang zurück zur Einkehr in eine der Winzerstuben. Zwei Wochen später startete man früh am Sonntagmorgen zu einer Fahrt ins Blaue mit einem Oldtimer-Bus.

Nach dem Stammtischtreffen im Mai und einem Grillfest im Juni feierte der Jahrgang im Juli sein 70er-Fest mit Sektempfang in der Gastronomie des Gewerbeparks. Im August traf man sich wieder am Bodensee zum Spaziergang und Einkehr in Bodman. Der zweitägige Ausflug im September führte ins Frankenland, am ersten Tag zu einer Floßfahrt auf dem Main, am zweiten Tag zu einer Führung in der Altstadt von Bamberg.

Den Abschluss des Jahres machten die Jahrgänger auf der Insel Mainau beim Lichterzauber „Christmas Garden“. In der Dämmerung ging es über den spektakulär inszenierten Rundweg mit Lichtdesign und Klangwelten. Eine passende Einstimmung zur Advents- und Weihnachtszeit. Ein aktives Jubiläumsjahr ging zu Ende.