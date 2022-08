Das 80er Fest nachgefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Feier zum 80. Geburtstag haben die Jahrgänger des Jahrgangs 1941/42 in Neuhausen ob Eck mit einer Verspätung wegen Corona nun im Gasthaus „Adler“ in Neuhausen ob Eck nachgeholt. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer im Ruhestand Konrad Schiller versammelten sich die Jubilare zum Gruppenbild und besuchten die Gräber der verstorbenen Jahrgänger auf dem Friedhof. Nach einem guten Essen sowie bei Kaffee und Kuchen schwelgten sie in Erinnerungen. Foto: Winfried Rimmele