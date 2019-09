Daniel Beerstecher beendet seinen „Slow Walk- Marathon“ auf dem Flugplatz Neuhausen

Zehn Wochen nach dem Start in Donaueschingen, nach 42 Kilometern in Zeitlupe entlang der Donau, überquert Daniel Beerstecher am Samstag um 13.10 Uhr die Ziellinie des ersten „Slow-Walk“-Marathons auf der Landebahn des Flugplatzes Neuhausen ob Eck.

Als „lebende Skulptur“ der Tuttlinger Donaugalerie 2019 setzt Beerstecher in „Slow Motion“ einen Kontrapunkt zu unserer schnelllebigen Zeit. Das Projekt entstand in einer Kooperation mit dem ArtPlus Museum Donaueschingen und dem Kunstverein „Friends of Tower Ateliers“.

In der Richtung, aus der Daniel Beerstecher kommt, scheint die Landebahn bis zum Horizont zu reichen. Der blauen Ziellinie vor ihm nähert sich der Künstler nur zentimeterweise. Dabei verheißt sie das Ende seiner Anstrengungen. Unbeirrt setzt er in seinem ur-eigenen „Slow-Walk“-Tempo wie in Zeitlupe einen Fuß vor den anderen. Gerade mal 120 Meter legt er dabei in einer Stunde zurück. Und das seit zehn Wochen, an jeweils sechs Wochentagen, sechs Stunden pro Tag. Gleich liegt die Marathon-Distanz von gut 42 Kilometern hinter ihm.

Direkt vor dem Ziel hält Beerstecher inne. Und trotz aller Fokussierung huscht beim Überschreiten der Linie ein Lächeln über sein Gesicht. Doch noch wird nicht gefeiert. Mitten auf der Landebahn beendet der „Slow Walker“ sein Kunstprojekt mit einer Meditation, während die Zuschauer sich bereits zur Finissage in die Räume der „Friends of Tower Ateliers“ begeben.

„Ankommen war nicht das alleinige Ziel bei Daniel Beerstechers Slow Walk“, sagt Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, die Leiterin der Galerie Tuttlingen und Kuratorin der Donaugalerie, in ihrer Laudatio. Jeder Weg bringe auch Selbsterfahrung und damit eine Annäherung an das innere Ich mit sich. Ankunft bedeute deshalb zugleich auch Aufbruch ins Innere. „Die Ausdehnung im Slow-Motion-Modus verlieh dem Erleben des Weges die Tiefe und Weite, die nur in der Langsamkeit zu erlangen sind.“

Das Wandern, das Unterwegs-Sein, habe Beerstecher laut Ehrmann-Schindlbeck zur Kunstform erhoben. Mit unterschiedlichen Elementen erzeuge er beim Betrachter surreale Entfremdungseffekte. Eine Survival-Tour am Polarkreis 2005 im Hugo-Boss-Anzug etwa, oder eine Wanderung durch die Sahara 2010 mit dem Surfbrett unter dem Arm.

Bei seinem „Walk in Time“ wurden Position, Geschwindigkeit und Herzfrequenz mit Techniken aus dem Spitzensport überwacht. Und der Zielpunkt könnte kontrastreicher kaum sein: Ein Mann bewegt sich in Zeitlupe dort, wo sonst Flugzeuge zu höchstmöglicher Geschwindigkeit starten.

Ganz bei sich, aufs Wesentliche reduziert, aber überaus sympathisch und überglücklich ergriff der Künstler selber später das Wort. Stolz darauf, die Anstrengungen physisch und mental geschafft zu haben sei er zwar – in erster Linie aber dankbar: für das Glück, nicht krank geworden zu sein; das Glück, keine despektierlichen Reaktionen geerntet zu haben; das Glück von nur vier Regen- bei 350 Gehstunden, das Glück, auch die heißesten Tage bewältigt zu haben: „Nach zwei Tagen, an denen ich nur morgens von sieben bis elf lief, bemerkte ich: Es ist alles reine Kopfsache.“

Dass sein Projekt überhaupt zur Durchführung kam, sei ein besonderes Glück. Die Finanzierung hatte sich schwierig gestaltet, die Ausstattung mit dem nötigen digitalen Equipment nicht weniger. Und auch die körperliche Vorbereitung gelang aus Krankheitsgründen nicht nach Plan. Erst zwei Monate vor dem Start begann sich alles nach und nach zu fügen. Zusätzliche Sponsoren kamen hinzu und auch das Live- Streaming des gesamten Walks in die Museen von Donaueschingen, Tuttlingen und in die kooperierende Kunsthalle Göppingen, klappte am Ende.

Besonders dankte Beerstecher den „Friends of Tower Ateliers“. Der Verein um den Tuttlinger Künstler Marcus Gaudoin bereitete dem Projekt ein stimmiges, heiteres Abschlussfest, bei dem Beerstechers Mentor Vilas Turske selbst unbedarften Gästen erste Geh-Meditations-Erfahrungen vermittelte.