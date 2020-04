Dachstuhl fängt Feuer: Schaden liegt schätzungsweise bei etwa 100 000 Euro

Alle drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmorgen zu einem Dachstuhlbrand im Neuhausener Ortsteil Worndorf ausgerückt. Dort war das Dach eines Einfamilienhauses in der Sonnenhalde in Brand geraten, wie Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigten.

Das Feuer war nach Auskunft der Polizei in der Nähe einer in das Dach eingebauten Photovoltaikanlage ausgebrochen. Ob diese auch Ursache des Brandes ist, sei allerdings noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei betonte. Die Brandursache sei nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen liege der finanzielle Schaden bei rund 100 000 Euro.

In Worndorf hat am Freitagmorgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. (Foto: Winfried Rimmele)

Wie die Polizei weiter berichtet, hätten der Hausbesitzer sowie ein weiterer Zeuge zunächst versucht, den Brand mit einem Gartenschlauch unter Kontrolle zu bringen. Durch die Rauchgase, die sie dabei einatmeten, seien die beiden Personen leicht verletzt und vom Rettungsdienst mit Sauerstoff beatmet worden. Ein Krankenhausaufenthalt sei aber nicht nötig gewesen.

Laut Feuerwehrkommandant Wolfram Nestel begann der Einsatz kurz nach 10 Uhr, gegen 13.30 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Um alle Glutnester zu erreichen, habe man die Photovoltaikanlage, die bei dem Brand zerstört wurde, abbauen müssen. 45 Feuerwehrleute, sechs Fahrzeuge und eine Drehleiter der Mühlheimer Kollegen seien dabei im Einsatz gewesen.

Wie Nestel weiter berichtet, sei das Haus nach dem Dachstuhlbrand aktuell unbewohnbar. Der Eigentümer sei vorübergehend bei seiner Verwandtschaft untergekommen.