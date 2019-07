Gut 30 Homburgschüler haben sich ein Jahr lang auf dieses Ereignis vorbereitet – am Donnerstag war es soweit: Das Kindermusical „1000 Farben hat die Welt“ ist in der Homburghalle aufgeführt worden. In der gut besuchten Halle hatten die Akteure und Gäste einen Riesenspaß.

Unter der Leitung von Ramona Rudischhauser vom Klanghaus Schwandorf, Susanna Wehrle von der Grundschule Buchheim sowie Gabi Schlenker und Alexandra Maier-Lipp haben die Kinder im Rahmen der Ganztagesbetreuung das Musical einstudiert. In unzähligen Stunden wurde mit viel Engagement und Geduld geprobt. Schulleiterin Alexandra Maier-Lipp dankte allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Der Einsatz sowohl vor als auch hinter den Kulissen verdiene höchste Anerkennung. Das Bühnenbild, die Kostüme sowie das Maskenbild passten zur Geschichte und gaben ein gutes Bild ab. Auch das Lampenfieber, das sowohl die Leitenden als auch die Kinder gepackt hatte, verflog mit dem ersten Ton.

Erzählt wird die Geschichte von einer farbenfrohen und kunterbunten Welt von den „Egalos“ – vier Schüler, die alles auf der Welt lieber gleich und in einheitlichem Grau sehen wollen. Die bunten Clowns versuchen, die Welt zu retten und wieder bunt zu machen. Mit ihren Mitstreitern sammeln die Clowns auf der ganzen Welt Farben ein. Dazu reisen sie in viele Länder und sammeln bunte Luftballons ein, um die graue Welt farbenfroher und freundlicher zu gestalten. Mit Musik, Tanz und fröhlichen Liedern wurde eine bunte Vielfalt und Farbenpracht auf die Bühne gezaubert.

Allen hat es gefallen und die kleinen und großen Akteure bekamen ihren verdienten Lohn, frenetischen Beifall und eine Waffel.