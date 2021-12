Burgwichtel wählen Narrenpräsident und Elferräte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Corona-Pandemie hat das aktive Narrenleben lahmgelegt. Während den Fastnachtstagen 2020 wurde noch ausgiebig gefeiert, doch dann herrschte Funkstille. Nichts war mehr möglich, nichts war erlaubt. Jetzt am 11.11. gab es zur Jahresversammlung wieder die erste gemeinsame Zusammenkunft, natürlich unter den Vorgaben der Corona-Bedingungen. Die Jahresversammlungen 2020 und 2021 wurden zusammengefasst. Es wurde der gesamte Elferrat gewählt, Närrinnen und Narren wurde für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Auf den Narrenruf „Burg-Wichtel“ wurde verzichtet, nachdem Narrenpräsident Thomas Zenger mit der Narrenschelle die Versammlung eingeläutet hatte. Er gab einen kurzen Abriss zur Vergangenheit, Narrenschreiberin Elvira Klett hatte die wenigen Begebenheiten zusammengefasst und Säckelmeisterin Diana Kästle legte eine solide Bilanz vor. Narrenpräsident Thomas Zenger und Vize-Präsident Michael Steppacher wurden einstimmig wiedergewählt. Aus dem Elferrat sind Günter Abrell nach 15 Jahren, Wilfried Binder nach zehn Jahren, davon fünf Jahre als Säckelmeister und Egon Winter nach 12 Jahren ausgeschieden. In die Nachfolge im Gremium treten Jochen Hermann, Timo Niebel und Sonja Winter. Die Burgwichtel wählten Säckelmeisterin Diana Kästle, Narrenschreiberin Elvira Klett, sowie die Elferräte Walter Fröhlich, Michael Martin, Michael Kästle und Frank Hofmann für eine weitere Amtszeit. Als Kassenprüfer fungiert Kurt Kempter und Herbert Dreher. Seit dreißig Jahren zeigte sich Marianne Binder in der Organisation um den Schwandorfer Narrenkurier, das Narrenblatt, verantwortlich. Für ihre Verdienste überreichten ihr Thomas Zenger und Michael Steppacher einen riesigen Blumenstrauß. Marianne Binder wird die Organisation der Schreiberlinge in neue Hände geben. Ob der Nikolaus kommt und die Fasnet 2022 stattfinden kann steht noch offen. Der Narrenverein schmückt in der Adventszeit eines der 24 Adventsfenster, welche in den Ortsteilen verteilt sind.

Ehrungen langjähriger Hästräger: Den Narrenorden in Bronze für zehn Jahre erhielten Uli Binkele, Heidi und Markus Gitschier, Sonja und Elmar Winter, Ramona Martin, Hans-Joachim Wegmann und Stefan Kohli. Mit dem Narrenorden in Silber für 15 Jahre wurden Rita und Christoph Lang, Isis und Holger Fritz und Sandra Gompper ausgezeichnet. Der goldene Narrenorden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit überreichte der Narrenpräsident an Sieglinde Füssel, Andreas Knorr und Dietmar Koch.