Bürgermeisterkandidatin Marina Jung stellt sich den Fragen

Neuhausen ob Eck - Bei der Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl in Neuhausen ob Eck am 20. September hat sich die einzige Kandidatin Marina Jung am Freitag den Fragen der Besucher gestellt und sich vorgestellt.

Der amtierende Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald moderierte die Veranstaltung und begrüßte 140 Bürger aus den drei Gemeinden, die sich unter besonderen Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Pandemie in der Homburghalle eingefunden hatten. Osswald ging noch einmal auf die geänderten Wahlmodalitäten ein. Auch konnten die Fragen nicht übers Mikrofon gestellt werden, sondern wurden auf kleine Kärtchen geschrieben, die dann der Moderator der Kandidatin stellte.

Marina Jung dankte der Gemeinde, den Gemeinderäten und dem Bürgermeister, dass diese Veranstaltung stattfinden konnte, obwohl es nur eine Kandidatin gebe. Nach dem persönlichen Steckbrief (wir berichteten) erläuterte Jung die Gründe, warum sie heute hier stehe und um das Vertrauen werbe.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sei ihr die Gemeinde Neuhausen ob Eck aufgefallen, eine aus ihrer Sicht hoch attraktive Gemeinde mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer gut aufgestellten Verwaltung. Ein weiteres Argument, warum sie sich für das anspruchsvolle Amt als Bürgermeister qualifiziert halte, sieht Jung in ihrer Erfahren: Nach 14 Jahren in der öffentlichen Verwaltung habe sie sich in verschiedenen Arbeitsgebieten umfassende Erkenntnisse aneignen können. „Ich habe viel dazu gelernt und in der Verwaltung das Geschehen von der Pike auf gelernt“, sagte Jung. Auch sei sie es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und an zukunftsorientierten Ergebnissen mitzuarbeiten. „Die Menschen, die ich besuchen und kennenlernen durfte, brennen für ihre Sache. Sie sind es wert, unterstützt zu werden in den Belangen, wo sie einfach Hilfestellungen brauchen. Und dafür kann ich meine Fachkenntnisse gut einbinden“, so Jung.

Bei den weiteren Zielen seien das Zusammenspiel und Gemeinschaftsgefühl für eine lebendige Gemeinde von zentraler Bedeutung. Die Menschen müssten weiterhin im Mittelpunkt stehen. Dies sollte sich in der Politik und Gemeindeverwaltung widerspiegeln. In den nächsten acht Jahren möchte Jung familienfreundliche Strukturen und guten Betreuungsangebote, das starke ehrenamtliche Engagement mit über 30 Vereinen, seniorengerechte Betreuungs- und Pflegeangeboten erhalten und weiterentwickeln. „Aber alles ist nur realisierbar mit guten Finanzen. Deswegen ist eine gute Wirtschaftsförderung unserer Betriebe vor Ort und im Gewerbepark erforderlich“, betonte Jung. „Da ich von außen komme, bringe ich Neutralität mit und kann dadurch unvoreingenommen den Themen gegenübertreten“, warb Jung für Vertrauen.

Es spreche derzeit auch nichts dagegen, sich in Neuhausen einen Wohnsitz zu suchen, sagte Jung. Wenn sie zur Bürgermeisterin gewählt werden würde, stelle sie sich mit Freude dieser Herausforderung.

Danach verlas Osswald mehrere Fragen, etwa zum schnellen Internet oder ob Jung sich bei der Kommunalwahl für den Kreistag aufstellen lassen werde („Auf jeden Fall“, so die 38-Jährige). Nachdem alle Fragen beantwortet waren, beendete der Rathauschef nach rund 45 Minuten die Veranstaltung.