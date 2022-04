Brisilleneier färben im Freilichtmuseum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Anleitung der Trachtengruppe Trossingen färbten am Karsamstag zahlreiche Kinder und Erwachsene in der Stallscheune des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck kunstvoll verzierte Brisilleneier. Nach der traditionellen Trossinger Färbetechnik wurden die Eier mit Gräsern, Pflanzen und Blättern umwickelt und in einem Blauholzsud gekocht, ehe sie wieder ausgepackt und als richtige Kunstwerke bestaunt werden konnten.