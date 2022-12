Blasmusik erfreut Schwandorfer Senioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die lange Tradition des Seniorennachmittags in Schwandorf durfte wieder aufleben. Am dritten Adventssonntag waren die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger von der bürgerlichen Gemeinde und der Kirchengemeinde zum gemeinsamen Nachmittag für die Senioren in den Bürgersaal eingeladen. Nach zweijähriger Unterbrechung hatten sich die Senioren wieder auf diesen Nachmittag gefreut und waren recht zahlreich der Einladung gefolgt.

Der Musikverein hatte die Programmgestaltung übernommen und die Gäste mit Getränken, Kaffee und Kuchen bewirtet. Die Jungmusikanten spielten bekannte Weihnachtslieder und das gemeinsame Singen bereitete wieder eine große Freude. Die Corona-Zeit mit den Entbehrungen war nahezu vergessen. Bürgermeisterin Marina Jung informierte über die aktuelle Entwicklung des Ortsteils, Ortsvorsteher Günter Binder erinnerte mit einer besinnlichen Weihnachtsgeschichte an ältere Mitmenschen, die in Altersheimen ihre letzten Lebensjahre verbringen und auf liebevolle Unterstützung angewiesen sind. Ein „seniorengerechtes Bilderrätsel“ führte die ortskundigen Mitbürger an markante Punkte durch die vier Ortsteile.

In der letzten Stunde erfreute der Musikverein unter der Leitung von Vize-Dirigentin Kerstin Schmid mit flotter Blasmusik, beliebte Stücke wie „Böhmischen Traum“ bis hin zu „Hoch Badnerland“. Für die Gestaltung der Nachmittagsstunden und die freundliche Bewirtung bedankten sich die Senioren mit Applaus und einer kleinen Spende, die Vorsitzender Joachim Kellhofer dankend entgegennahm. „O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit“ begleitet von den Musikanten erklang das Weihnachtslied im großen Chor der Senioren zum Abschluss eines besinnlichen Nachmittags in der Vorweihnachtszeit.