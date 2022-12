Diese Bands kommen zum Southside 2023

Ja ist denn schon Weihnachten? Kurz vor den Festtagen gibt der Southside-Veranstalter FKP Scorpio Festivalfans gleich mehrere Gründe, sich zu freuen. Denn am Dienstagmittag sind einige neue Acts für das Southside bekannt gegeben worden.

Bosse und Clueso kommen

Dass die Ärzte, Peter Fox und Muse vom 16. bis 18. Juni in Neuhausen ob Eck – und auch beim Zwillingsfestival Hurricane in Scheeßel – auftreten werden, ist seit geraumer Zeit bekannt. Nun ist auch die 2. Bandwelle offiziell: Billy Talent, Bosse, Clueso, Madsen, Trettmann, BHZ, Ashnikko sowie Gayle und Dylan werden an dem Festivalwochenende im Juni ebenfalls für die Musikfans auf den Bühnen stehen.

Billy Talent haben neues Album im Gepäck

„Sechs Jahre haben Billy Talent ihre Fans auf ein neues Album warten lassen. Schon mit den ersten vorab veröffentlichten Single-Auskopplungen war allerdings klar, dass sich das Warten lohnen würde“, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung. Die kanadische Band, die im kommenden Jahr seit 30 Jahren auf den Bühnen dieser Welt steht, ist ein weiterer Headliner für den Samstag.

Die Musik von „Crisis of Faith“ sei das Produkt einer langen und intensiven Schaffensphase, so FKP Scorpio auf der Southside-Homepage. Billy Talent sei damit eine breit angelegte, aber harmonische Erweiterung ihres Sounds gelungen, ohne das zu verwässern, was die Band insbesondere live zu dem gemacht hat, was sie sind: Eine international erfolgreiche und ikonische Alternative Rock-Formation, die gleich mehrere Genres geprägt hat, schreiben sie zu den neu verkündeten Headlinern.

Insgesamt neue 34 Acts verkündet

Insgesamt veröffentlicht FKP Scorpio am Dienstag 34 neue Acts. Unter anderem können sich die Fans auch auf Musik von Bukahara, Cavetown, Edwin Rosen, Picture This, Will Linley, Donots, Enter Shikari, Sondaschule, Funeral For A Friend, Betontod, The Interrupters, Anti-Flag, Kaffkiez, Zebrahead, Akne Kid Joe, Deaf Havana, Razz, The Amazons und Taylor Acorn sowie Loyle Carner, 01099 und Drunken Masters freuen. Auch Freunde elektronischer Musik kommen mit Daði Freyr, Alle Farben und Mezerg auf ihre Kosten, schreibt FKP Scorpio.

Neu: Tagestickets

Zudem gibt es seit Dienstag auch Tagestickets. Diese sind laut Veranstalter ab 119 Euro erhältlich. Weitere Acts, inklusive eines Headliners, sollen schon bald bekannt gegeben werden.