Bierkrugstemmautomat und mehr auf der Neuhauser Wiesn

Der Schwäbische Albverein Neuhausen ob Eck veranstaltet am Samstag, 17. September, ab 18 Uhr die „13. Neuhauser Wiesn“, in der als bayrisches Bierzelt geschmückten Homburghalle. Hallenöffnung ist um 17 Uhr. Zum Fassanstich gibt es Unterhaltung mit der „Schwaissblech aus Fridingen“. Ab 20 Uhr sorgt die Stimmungs- und Partyband „PolkaCabana“ für die Oktoberfeststimmung. Bei bayrischen Schmankerln werden die „Neuhauser Wiesnkönigin“ und der „Neuhauser Wiesnkönig“ gekürt. Neben einer Wurfbude, einem Nagelbalken und weiteren Attraktionen kann jeder seine Kraft am „Bierkrugstemmautomaten“ testen. Für Gruppen ab zehn Personen, die in Tracht erscheinen, kostet der Eintritt weniger. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.