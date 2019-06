Beim Bier- und Backtag im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck am Sonntag hat es eine Premiere gegeben. Den Fassanstich übernahm zum ersten Mal der Geschäftsführer der Donaubergland, Walter Knittel. Dementsprechend brauchte Knittel doch einige Schläge, bis der Gerstenfass floss. Außerdem gab es Programm rund ums Bier.

Mit Unterstützung vom Geschäftsführer der Hirschbrauerei Wurmlingen, Hubert Hepfer, und Gabi Lemke gelang es, dass das erste Fass Freibier auch ausgeschenkt werden konnte. Bei der Salvenmoser Brauerei aus Möhringen stand neben dem Kellerbier auch ein Schwarzbier auf der Getränkekarte. Die Lammbräu aus Weilheim kredenzte ein Premiumbier und ein „Schwarz-Wäldle“.

Die Braugesellen von der Hirschbrauerei Wurmlingen zeigten, wie aus einem Sud das Bier gebraut wird. Und mancher Besucher ließ es sich nicht nehmen, den Kochlöffel zu schwingen, damit der Gerstensaft im 80 Grad heißen Kupferkessel seine ideale Konsistenz erhielt. Der Hopfenbauer Georg Bentele aus Dietmannsweiler informierte die Besucher über die Braukunst mit Hopfen aus eigenem Anbau (Tettnanger Hopfen), eigener Wasserquelle und regionaler Braugerste als Ausgangspunkt für ausgewählte Biere.

Und mit einem Treber-Dünnele, bei der das ausgelaugte Malz, das nach dem Bierbrauen übrig bleibt, verfeinert wurde, war auch für den Hunger Abhilfe geschaffen. Das Stockbrot über dem Lagerfeuer mit Zimt verfeinert war vor allem bei den kleinen Besuchern ein Renner.

Für die Kinder und Junggebliebene ging es auf der Dorfwiese zur „Bierdeckel-Olympiade“. Beim Bierdeckel-Schnipsen oder Bierdeckel-Pyramide waren Geschicklichkeit gefragt. Beim Sackhüpfen mussten die Fässer umkurvt werden, wobei mancher Teilnehmer im weichen Gras landete. Und nach so viel schweißtreibender Arbeit sorgten einige Kugeln Bauernhofeis vom Lohhof aus Tuttlingen für Abkühlung und Erfrischung.

In der Scheune Haberstenweiler wurde der Flaschengeist geweckt. Dabei wurde ein Luftballon über einen Flaschenhals gestülpt und das Gemisch aus Zucker, Hefe und Wasser in einem warmen Wasserbad fing nach kurzer Zeit an zu gären, sodass sich der Luftballon wie von Geisterhand selbst aufblies. Aus Salzteig oder Hefeteig formten die Kinder kleine Kunstwerke, die sie mit nach Hause nahmen.

Bei Kaffee und Kuchen im Schafstall konnten die Besucher dem Trio „shadoogies“ lauschen, die mit Oldies, Beat, Folk und Country die Gäste unterhielten. Danach pendelten die Besucher zum Krokodil-Brauhaus aus Trossingen, wo das „vielleicht schwärzeste Bier zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb“ angeboten wurde. Der Männerchor aus Bucheim-Altheim mit dem Dirigenten Klaus Hipp unterhielt die Gäste mit alten Liedern.