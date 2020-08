Beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten ertappt

Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei in Tuttlingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, als er gerade versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der 21-Jährige sowie ein bislang unbekannter Mittäter versuchten gegen 0.54 Uhr im „take-off“ Gewerbepark den Automaten mit einem Trennschleifer zu öffnen und wurden hierbei durch einen Zeugen gestört. Noch auf der Flucht zu Fuß wurde der Tatverdächtige durch Beamte des Polizeireviers Tuttlingen angetroffen. Der Mittäter konnte unerkannt flüchten. In einem im Nahbereich aufgefundenen Auto des mutmaßlichen Aufbrechers konnten Tatwerkzeug sowie weiteres Diebesgut aus vergangenen Taten aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt. Zeugen der Tat oder Personen, die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/94 10, zu melden.