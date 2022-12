Bei den Freilichtmuseen läuft es wieder

Das sind die sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg: Odenwälder Freilandmuseum in Walldürn-Gottersdorf; Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen; Freilichtmuseum Beuren - Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur; Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Gutach; Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach; Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck und Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg. Insgesamt haben sie im Jahr rund 625.000 Besucher, 220 historische Gebäude und 500 ehrenamtliche Mitarbeiter. 2022 waren 1800 Schulklassen mit Projekten vor Ort.

Mehr Infos unter