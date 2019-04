Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Neuhausen des Deutschen Roten Kreuzes ist Ehrenbereitschaftsleiter Markus Knorr von der Ortsgruppe beschenkt worden. Der Vorsitzende Bernd Jung (Mittelstraße) ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Auf zehn weibliche und zehn männliche Rot-Kreuz-Mitglieder könne die Neuhauser Ortsgruppe nach einem Alarm zurückgreifen, wobei rund 340 Dienststunden geleistet wurden.

Jung dankte besonders den fünf freien Mitarbeitern, ohne die die Essensausgabe während der Blutspendeterminen nicht erfolgen könne. Die Zahl der Fördermitglieder blieb unverändert bei 140 Menschen, die die Ortsgruppe in ihren Belangen unterstützen. Bei drei Blutspendeterminen sowie bei sanitätsdienstlichen Unterstützungen im Freilichtmuseum waren die Rotkreuzler und die Helfer bei 26 Einsätzen gefordert. Bei Gruppenabenden mit und bei der Ortsgruppe Schwandorf und der Teilnahme an der Feuerwehr-Schauübung wurde der Ausbildungsstand in Erster Hilfe und im Sanitätswesen verbessert und der Öffentlichkeit präsentiert. Für den abwesenden Schriftführer Klaus Schauer ergänzte die stellvertretende Gruppenleiterin Janine Kreft die Ausführungen.

Kassierer Peter Kreft konnte trotz geringfügiger Mehrausgaben, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten, einen positiven Kassenstand vorweisen. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald dankte im Namen der Gemeinde für den unermüdlichen Einsatz. „Bei der Arbeit der Ortsgruppe mit der Ortsgruppe Schwandorf ist wieder Stabilität eingekehrt. Die Gruppe ist noch stark genug, um die Einsätze zu meistern und ist in der Bevölkerung fest verankert“, sagte Osswald.