Rund 200 Kinder haben jüngst in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck voller Spannung auf „Rodscha aus Kambodscha“ und Tom Palme (Roland Schneider und Thomas Wagner) gewartet. Neben den Homburgschülern waren auch Grundschüler aus Buchheim und die Maxis der Kindergärten aus Schwandorf und Worndorf der Einladung des Fördervereins „Die Hombies“ als Veranstalter gefolgt.

Gleich mit dem ersten Lied spielten und sangen sich die beiden „Urbayern“ in die Herzen der Kinder. Es dauert nur ein paar Takte, da sprangen die Kinder auf und fassten sich an den Schultern. „Richtig kneten“, forderte Tom Palme sie auf. Währenddessen spielte „Rodscha aus Kambodscha“ Gitarre. „Dem Nachbarn in die Augen schaun – und dabei auf den Hintern hau’n“, ging das Lied weiter. Die beiden Musiker gaben eine „Mitmach-Unterrichtsstunde“ – und wussten, wie sie ihr junges Publikum in Bewegung bekamen.

Immer wieder durften die Kinder auf die Bühne – und auch eine Lehrerin bekam das Vergnügen. Sie saßen mit in der Badewanne namens Edith oder hüpften und tanzten begeistert zum Titel „Leise und laut“. Mit „sieben Dinge“, die die Schulleiterin (Alexandra Maier-Lipp) im Rektoratszimmer auf einmal erledigt und „Paul und Luise“, die singend und tanzend durch die Halle sausen, wurden die Kinder auf Trab gehalten. Die Musiker sorgten zum Ende der „Unterrichtsstunde“, die von den Kindern freiwillig verlängert wurde, mit „Gloaner (Kleiner) Koala“ für Kuschel- und Ruheminuten; und so manches Kind wurde beim Gähnen und Strecken dann doch müde. – Eine tolle Mitmach-Unterrichtsstunde, die allen viel Freude bereitete und viel zu schnell durch den Pausengong beendet wurde.