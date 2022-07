Ausfahrt der Senioren von Neuhausen ob Eck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der ersten Senioren-Ausfahrt der Gemeindeverwaltung besuchten 46 Senioren in Begleitung von Bürgermeisterin Marina Jung die Region Bodensee. Nach zweijähriger Pandemiepause waren die Plätze alsbald ausgebucht, denn das vom Jugendreferenten Markus Sell ausgearbeitete Tagesprogramm versprach interessante Informationen.

Die erste Station führte auf den Sipplinger Berg, zum Betriebsgelände der Bodensee-Trinkwasserversorgung als größtes Unternehmen dieser Art in Deutschland. Unter sach- und fachkundiger Führung erhielten die Teilnehmer einen Einblick über Trinkwassermengen und -qualität, über Aufbereitung und Verteilung durch das weitverzweigte Netzwerk von 1700 Kilometer in Baden-Württemberg. Wasser aus dem Bodensee gibt Trinkwasser aus dem Hahn für vier Millionen Baden-Württemberger der 183 Verbandsmitglieder mit 320 Städten und Gemeinden. Ein Trinkwasser, welches man jederzeit bedenkenlos nutzen und genießen kann, geprüft nach den strengen Richtlinien der Trinkwasserverordnung.

Pro Sekunde werden 9000 Liter Trinkwasser aufbereitet und jährlich 130 Millionen Kubikmeter abgegeben. Die durchschnittliche Tagesabgabe liegt bei 356.000 Kubikmeter. Das maximale Entnahmerecht aus dem Trinkwasserspeicher „Bodensee“ beträgt 670.000 Kubikmeter aus einer Tiefe von 60 Meter und gleichbleibender Wassertemperatur von fünf Grad Celsius.

Nach einer Wasser-Kostprobe ging die Fahrt nach Überlingen und von Überlingen mit dem Kursschiff der Weißen Flotte bei eingelegter Kaffeepause über das „Schwäbische Meer“, vorbei an den Pfahlbauten von Uhldingen und der Insel Mainau, nach Meersburg. Die Sommerhitze forderte von den Senioren beim Aufstieg vom Seehafen in die Oberstadt eine beachtliche Kondition. Der Besuch im Vineum-Bodensee, dem modernen Wein-Erlebnishaus mit der historischen Weinpresse um 1607 aus tonnenschweren Eichenbalken stand auf dem Programm. In dem renovierten, alt-ehrwürdigen Gemäuer wird die Geschichte und die Kultur des Weines erzählt. Nach den trockenen Informationen gab es dann auch eine Verkostung von drei verschiedenen Weinsorten, mit dabei ein Müller-Thurgau aus Meersburger Trauben. Sipplinger Wasser und Meersburger Wein luden uns ein. Nach einem Weinlied in geselliger Runde ging es auf die Heimfahrt.