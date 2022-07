Aufbruch in Neuhausen ob Eck

Der Schwäbische Albverein präsentiert den bayrischen Kabarettisten Stefan Kröll am Mittwoch, 27. Juli, um 20 Uhr auf dem Vorplatz der Homburghalle in Neuhausen ob Eck.

Aufbruch! heißt das neue Kabarett-Programm von Stefan Kröll, mit dem der Kabarettist ab Anfang 2022 auf Tour geht. Aufbruch in eine neue Ära? Aufbruch eingefahrener Denkweisen oder einfach nur der Aufbruch beim Wild- eine bayerische Antwort auf „des Pudels Kern“ von Goethe? So mehrdeutig wie der Titel sind auch dieses Mal wieder seine skurrilen Geschichten, Querverbindungen und Gedankensprünge, die längst zum Markenzeichen der Vorstellungen geworden sind. „Was macht Hannibal mit seinem Resturlaub?“ „Weshalb lässt sich die eigene Tochter nicht von der Nussallergie überzeugen?“ „Und warum würde Stefan Kröll ein Lieblingswort der Deutschen, nämlich –Stress- gerne aus dem Wortschatz verbannen?“

Die Verbindung von Globalem mit Lokalem, von Geschichte und Humor prägen auch im neuen Programm Stefan Kröll´s ganz eigenen Zugang zum Kabarett. In seinem dritten Soloprogramm wagt der Kabarettist und gelernte Schreiner nichts weniger als den „Aufbruch“ aus dem Tal des Jammerns, der Heimat der ewigen Nörgler und Schwarzseher. Raus aus dem seltsam komplizierten Selbstmitleid, hinein in die Welt der schrägen Komik, in das Reich skurriler Geschichten von der Antike bis ins Jetzt.

Karten gibt es an der Abendkasse und an den Vorverkaufsstellen in der Bäckerei Wölki, in der Metzgerei Glöckler, der Kreisparkasse und in der Skihütte Neuhausen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist bewirtet.