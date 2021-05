Auf einer Parkbank hat es gefunkt: Hanne und Gerhard Auch feiern Diamanten Hochzeit

60 Jahre ist es nun her, dass sich Gerhard und Hanne Auch das standesamtliche Ja-Wort gegeben haben, ein Tag später folgte die kirchliche Hochzeit. Das Neuhausener Ehepaar feiert am 12. Mai seine Diamantene Hochzeit – und blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf die gemeinsame Zeit zurück.

„Es war ein herrlicher, warmer Sonnentag“ erinnert sich Hanne Auch noch heute an den Tag der Hochzeit. Gerhard Auch (Jahrgang 1938) erblickte als drittes von vier Geschwistern in Plochingen/Neckar das Licht der Welt. Seine Ehefrau Hanne (Jahrgang 1939) ist in Neuhausen geboren.

Den Lebensunterhalt für die Familie verdiente Gerhard Auch als selbstständiger Malermeister, anschließend war er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1992 bei der Stadt Tuttlingen beschäftigt. Hanne Auch arbeitete als junges Mädchen einer vierköpfigen Familie als Arzthelferin, ehe sie als Mutter die Erziehung der insgesamt vier Kinder übernahm.

Krankheitsbedingt können die Auchs ihrer Lieblingsbeschäftigungen, dem Radfahren und ausgedehnten Wanderungen, nicht mehr nachgehen. Hanne Auch spielte Jahrzehnte mit Leidenschaft auf der Handharmonika beim hiesigen Handharmonika-Club. Die Seniorennachmittage der evangelischen Pfarrgemeinde waren für Hanne Auch stets ein Herzensanliegen. Sobald es wieder möglich ist, möchte sie diese wieder besuchen.

Gerhard und Hanne Auch erinnern sich aber auch noch genau an ihr Kennenlernen: „Auf einer Parkbank in Esslingen hat es gefunkt. Und durch das hartnäckige Werben um seine Liebste wurde aus einem kleinen Feuer ein großer Brand“, berichten die beiden. Nach einem Rezept für ihre langjährige Ehe befragt, sagten sie einstimmig: „Immer wieder verzeihen und nicht im Streit auseinandergehen. Gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge haben uns in all den Jahren als Ehepaar und Familie zusammengeschweißt“.

Zu den vielen Gratulanten zählt auch Bürgermeisterin Marina Jung, die die Glückwünsche des Ministerpräsidenten und der Gemeinde mit Urkunden und Präsenten überbringen wird. Das Jubelpaar wird die Diamantene Hochzeit coronabedingt im kleinen Kreise der Familie feiern, zu der vier Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel zählen.