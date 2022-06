Auf dem Southside gibt es keine Aldi-Filiale mehr

Der Countdown ist angezählt. Mitte Juni startet das Southside nach zweijähriger Pause. Und zwar mit genauso vielen Besuchern und Besucherinnen wie in Vor-Corona-Jahren.

Wir sind natürlich auch Musikfans und haben am eigenen Leib gespürt, was es bedeutet, solange auf Live-Events verzichten zu müssen. Ein Sprecher von Scorpio

Schon Ende des vergangenen Jahres stand auf der Festival-Homepage in großen Lettern: „Wir sind ausverkauft“. Ausverkauft, das heißt in Zahlen 65 000 Besucher und Besucherinnen werden sich auf dem Gelände im Take-off-Park tummeln, wie Veranstalter Scorpio nun auf Nachfrage bestätigt. Und damit 5000 mehr als bei den zurückliegenden Festivals. Die Freude darüber ist beim Veranstalter „unglaublich groß“. In den vergangenen beiden Jahren hätten das Team nicht das tun können, „wofür wir eigentlich brennen“, beschreibt es ein Sprecher. „Jede und jeder in unserem Team arbeitet hier mit der Überzeugung, durch Livekultur einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Deutschland zu leisten. Wir sind natürlich auch Musikfans und haben am eigenen Leib gespürt, was es bedeutet, solange auf Live-Events verzichten zu müssen.“ Dass die Branche jetzt endlich wieder in die Normalität zurückfinde, sei psychologisch, aber natürlich auch wirtschaftlich wichtig.

So oder so ähnlich sieht es dieses Jahr wieder auf dem Festivalgelände aus. (Foto: ThomasMelcher.de)

Normalität, das bedeutet aber auch jede Menge Arbeit und Vorbereitungen. Vor-Festival-Alltag sozusagen. Allein 80 Personen werden benötigt, um die Bühnen auf dem Gelände aufzubauen. Ebenso muss der Handyempfang für alle Besucher gewährleistet werden. Aktuell sind laut Sprecher drei zusätzliche Mobilfunkantennen geplant.

Das sagt Aldi Süd

Dazu kommt die Versorgung. Denn die Festivalgäste wollen essen, trinken und gerne auch duschen. Auf eine Aldi-Filiale, wie es sie in bis dato nicht bekannten Ausmaßen vor drei Jahren gegeben hat, müssen die Besucher allerdings verzichten. Warum, das verrät der Sprecher nicht. Nur, dass es einen festivaleigenen Shop gebe werde, der viele Produkte vorrätig habe. „Details dazu in Kürze.“

Nastaran Amirhaji, Pressesprecherin von Aldi Süd, äußert sich auf Nachfrage, wie folgt: „Wir waren damals mit dem Erfolg unserer Festival-Filiale sehr zufrieden. Bei unserer Teilnahme am Southside-Festival hat es sich jedoch um eine einmalige Veranstaltung gehandelt, auf die wir positiv zurückblicken.“

Beschaffung von mobilen Toiletten schwierig

Bestätigen kann der Scorpio-Sprecher, was Heike Reitze, Geschäftsführerin des Take-off-Gewerbeparkes, bereits vor zwei Wochen sagte. Nämlich, dass die Beschaffung von mobilen Toiletten schwierig sei. „In diesem Jahr ist generell nichts problemlos zu besorgen, nach zwei Jahren Corona und diversen Versorgungsengpässen aufgrund des furchtbaren Ukraine-Kriegs. Gleichwohl werden wir es schaffen, sämtliche Infrastruktur vollständig und pünktlich zur Verfügung zu stellen.“ Auf dem gesamten Gelände gebe es mehr als 1500 Toiletten. Diese bestehen nicht nur aus Mobiltoiletten, sondern auch aus wassergespülten Anlagen und sogenannten Komposttoiletten.

Durchführung ist gesichert

Doch nicht nur in diesem Bereich gibt es Engpässe. Neben stark gestiegenen Kosten für Personal, Material und Energie sei der Personalmangel bei Partnerfirmen der Livekultur ein Problem, den Scorpio selbst auch zu spüren bekommen. „Wir sind glücklicherweise gut vernetzt und haben schon früh damit begonnen, dieser Entwicklung gemeinsam mit unseren Partnern entgegenzutreten. Es muss sich also niemand Gedanken machen, dass dies die Durchführung oder Sicherheit des Southside in irgendeiner Form beeinflussen wird.“

Eng gedrängt zur Musik tanzen, das ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gefragt. Das Southside ist ausverkauft. (Foto: DPA)

Auch das Thema Anreise und Parken beschäftigt die Feierwilligen. Scorpio empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, „die nicht nur angenehm, sondern auch ökologisch sinnvoller ist“. Die Hauptparkflächen befinden sich analog zu den Vorjahren für den Großteil der Gäste auf Wiesenflächen südlich des Take-off-Gewerbe-Parks, für die Grüner-Wohnen-Gäste analog der entsprechenden Campingflächen auf Wiesenflächen östlich des Gewerbeparks.