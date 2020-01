Ein verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 440 zwischen Neuhausen ob Eck und Ederstetten bei Liptingen ereignete. Der 24-jährige Fahrer eines Audi A3 befuhr laut Polizei die Landesstraße 440 aus Richtung Neuhausen ob Eck in Fahrtrichtung „Schuhfranz“ und geriet mit seinem Wagen auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 24-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi A3 erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.