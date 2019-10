Außenanlage der Kirche St. Michael neugestaltet

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kirche St. Michael in Neuhausen ob Eck (wir haben berichtet) ist die Außenanlage neugestaltet worden. Der Wunsch war eine pflegeleichte und dennoch ansprechende Beetgestaltung. So hat der Kirchengemeinderat das Landschaftsbauunternehmen Paul Saum aus Hohenfels-Liggersdorf in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Bautec, Alfred Waizenegger mit der Neugestaltung im Frühjahr beauftragt.

Marienstatue wird aufgewertet

Es wurde in die Außenanlage einschließlich der Bänke rund 60 000 Euro investiert. Durchgeführt wurde die Maßnahme im Juli, sodass die neue Außenanlage pünktlich zum Kirchenjubiläum am 26. September fertiggestellt war. Dabei wurden rund 50 Quadratmeter neuer Pflasterbelag aufgebracht. Dadurch wurde die Marienstatue deutlich aufgewertet und ein neuer Sitzbereich rund um die Statue geschaffen. Die Beete vor der Kirche wurden neu eingefasst und bepflanzt, beispielsweise mit Steppen-Salbei, Lavendel, Sonnenhut, Astern, Frauenmantel, Majoran und Beetrosen. Die alten Buchsgewächse, die vom damaligen Pfarrer Anton Merkt selbst gezüchtet wurden, wurden wieder in die Beete integriert. Ebenso wurde der Bereich rund um den Glockenturm überarbeitet. Zur Beschattung des Vorplatzes wurden drei Säulen-Hainbuchen gepflanzt. Insgesamt wurden drei neue Sitzbänke angeschafft, sodass der Außenbereich der St. Michaels Kirche nun zur Rast und Besinnung einlädt.

Erfreulich ist die Spende von Lothar Raab aus Mühlheim. Er hat in Handarbeit die fehlenden Hände der Marienstatue aus Holz reproduziert und farblich entsprechend gefasst. Die Hände wurden durch Vandalismus vor rund fünf Jahren zerstört.