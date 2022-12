Armin Fecht und Wolfram Nestel spenden 75-mal Blut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Blutspenderehrung hat die jüngste Neuhauser Gemeinderatssitzung begonnen. Bürgermeisterin Marina Jung sagte, dass sie froh, stolz und dankbar sei, 23 besonders aktive Neuhauser zu ehren, die immerhin insgesamt 630-mal zum Blutspenden gekommen sind. Für die DRK Bereitschaft Schwandorf war Bereitschaftsleiter Elmar Müller bei der Ehrung dabei und bedankte sich ebenfalls bei allen Spendern.

Müller bedauerte, dass bei dem letzten Blutspendetermin nicht alle angemeldeten Blutspender berücksichtigt werden konnten. In ihrem Grußwort bezeichnete Jung die Spender als „Lebensretter“ und würdigte die Menschen, die Blutspende dazu beigetragen hätten, dass andere Menschen ein zweites Leben geschenkt bekamen. „Pro Tag werden in Deutschland 15 000 Blutspenden zur Behandlung der Patientinnen und Patienten in deutschen Kliniken benötigt.

Auch in unserer Gemeinde gibt es viele Frauen und Männer, die ihr Blut freiwillig spenden und damit einen unschätzbaren Beitrag zur Rettung anderer Menschen beitragen. Wir sind stolz auf Mitbürgerinnen und Mitbürger wie sie, die zeigen, dass für sie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gelebte echte Werte sind,“ sagte Jung. Abschließend bedankte sich Bürgermeisterin Marina Jung auch im Namen des Gemeinderates für die unentgeltliche Blutspende und für den Dienst am Nächsten und ehrte alle anwesenden Jubilare mit einem Präsent, einer Urkunde und einer Ehrennadel.

Nachfolgende Personen wurden geehrt:

Für 10-maliges Blutspenden: Phillip Haug, Monika Hummel, Ingo Lange, Manuela Mayer, Yasmin Mayer, Elena Müller, Joshua Schoch und Martina Utecht.

Für 25-maliges Blutspenden: Marlies Ottilie Amann, Bärbel Hensler, Michaela Huber, Sigrun Kempter, Ciro Leva, Helmut Reutebuch, Wilhelm Rösch, Nadine Ruggaber, Alexandra Schuster und Susanne Weiß.

Für 50-maliges Blutspenden: Dieter Amann, Ulrike Beck und Friedrich Burbach.

Für 75-maliges Blutspenden: Armin Fecht und Wolfram Nestel