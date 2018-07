Architekten für Eingangsgebäude des Freilichtmuseums benannt

82 Bewerbungen sind beim Teilnahmewettbewerb für das neue Eingangsgebäude des Freilichtmuseums in Neuhausen ob Eck beim Landratsamt in Tuttlingen eingereicht worden.

Diese kamen aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. Nach der Vorauswahl durch Auswahlkommission blieben mehrere punktgleiche Bewerber übrig, so dass das Los entscheiden musste. Die gezogenen Architekturbüros sind: Messmer, Rottweiler, von Schulz, Nieß, Möst (Wehingen), Element A Architekten (Heidelberg), Auer Weber Assoziierte GmbH (Stuttgart), Datscha Architekten (Stuttgart) Studio Unger Ritter Architekten (Frankfurt/Main). Nachrücker sind: Günter Hermann Architekten (Tuttlingen) und Michel und Wolf Architekten (Stuttgart). Dazu wurde ein „junges Büro“ ausgelost: Ludwig Zitzelsberger Architekt (München); Nachrücker: Björn Schmidt Architektur (Frankfurt/Main).

„Das ist ein gutes Ergebnis. Der eine oder andere spielt in der ersten Liga“, sagte Landrat Stefan Bär in der Sitzung des Kreistags am Donnerstag. Der Kreistag benannte die Büros einstimmig für die Teilnahme am Verhandlungsverfahren beziehungsweise als Nachrücker.