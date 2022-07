AOK-Radtreff-Tourenwochen in Neuhausen ob Eck

Der AOK-Radtreff Neubausen ob Eck und die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg laden am Sonntag, 24. Juli alle Radbegeisterte zu einer Radtour „Zum nördlichsten Hegauvulkan“ ein. Los geht es über Liptingen nach Emmingen.

Mit einem schönem Blick über das Hegau führt die Tour weiter nach Hattingen. Über den Rehhagweg geht es zum Hegauvulkan Höwenegg, in dessen Krater sich das Oberflächenwasser zu einem kleinen, grün schimmernden See gesammelt hat. Weiter geht es entlang am Daimler Prüf- und Technologiezentrum ins Schöntal, in dem eine Grillpause eingelegt wird.

Frisch gestärkt geht es auf dem Donautalradweg über Immendingen, Möhringen und Tuttlingen über den Seltenbacher Hof zurück nach Neuhausen zur Homburghalle, wo ein gemeinsamer Ausklang auf dem Musikfest der Musikkapelle Neuhausen ob Eck stattfindet. Insgesamt werden zirka 60 Kilometer zurückgelegt.

Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr, am Parkplatz Homburghalle, Blumenstraße 15-19, in Neuhausen ob Eck. Die Radtour ist kostenlos. Interessierte können sich einfach dort einfinden. Der Schwierigkeitsgrad ist sportlich und geeignet für Tourenräder, Mountainbikes und E-Bikes. Es besteht Helmpflicht.

Den AOK-Radtreff-Tourenflyer mit Startpunkten und Tourenbeschreibungen erhält man in jedem AOK-KundenCenter. Weitere Informationen bei der AOK unter 07721 / 995 09 15.