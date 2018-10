Die achte und abschließende Etappe des Inline-Löwen-Cups, einer Rennserie für Nachwuchs-Speedskater, hat in der Homburghalle in Neuhausen ob Eck stattgefunden. Aus der Region waren Sportler vom SAV Neuhausen sowie dem Arena Geisingen Inline-Sport im Alter zwischen drei und 14 Jahren vertreten.

Die jüngeren Sportler mussten sich vor den Augen der zahlreichen Zuschauer in einem Geschicklichkeitsparcours, einer Kurz- sowie einer Mittelstrecke bewähren. Die älteren Sportler fuhren anstatt des Geschicklichkeitsparcours ein Punkterennen. Nach den Einzelwettkämpfen fanden auch noch Staffelrennen der verschiedenen Altersklassen statt. Im Einlagerennen der Jüngsten zeigten sieben Kinder aus Neuhausen ihre Fähigkeiten auf den Skates.

Maximilian Storz (SAV Neuhausen) gelang als Zweitem der Sprung auf das Podest bei den Schülern D. Ihm folgten Jason Kowolik, Nick Pfeifer und Cliff Kowolik (alle Arena Geisingen Inline-Sport). Bei den Mädchen dieser Altersklasse platzierte sich Nike Kollmeier (Geisingen) als Dritte vor Annika Philippi (Neuhausen). Victoria Kollmeier (Geisingen) erreichte bei den Schülerinnen C den vierten Platz. In der Kategorie Schülerinnen B verpasste Emily Müller (Neuhausen) als Vierte knapp das Treppchen. Ihre Vereinskollegin Renate Wittenbecher wurde Siebte. Lena Majewska (Geisingen) belegte den fünften Rang. Bei den Jungs sicherte sich Luca Storz vom SAV Neuhausen dank eines beherzten Schlusssprints in einem hart umkämpften Rennen auf der Kurzstrecke den zweiten Platz.

Auch in der separaten Einsteigerwertung waren die Neuhausener Skater erfolgreich: Chiara Zeller und Emma Schröder sicherten sich bei den Schülern D die Plätze eins und zwei. Die Wertung der Schüler C gewann Melina Brendle dicht gefolgt von Jonathan Häcker. Die Plätze vier und fünf gingen in dieser Klasse an Junes Coucair und Arina Calej. Bei den Schülern B belegte Savannah Ruggaber den zweiten Platz. Anne-Marie Seeh dominierte wie bereits beim Rennen vor zwei Wochen die Einsteigerklasse der Schüler A. Bei den Kadetten siegte Max Schröder vor seiner Schwester Hannah Schröder und Larissa Killmaier. Tamara Wehrlein wurde Fünfte.

Diese abschließende Etappe des Inline-Löwen-Cups stellte für die Skater vom SAV Neuhausen einen gelungenen und erfolgreichen Abschluss der Saison dar.

In der Gesamtwertung des Inline-Löwen-Cups platzierten sich diese Sportler auf dem Treppchen: Nina Kollmaier (3. Platz; Schülerin D), Jason Kowolik, Nick Pfeifer (2., 3. Platz; Schüler D), Lena Majewska (3.Platz; Schülerin B/alle Geisingen), Jonathan Häcker, Melinda Brendle (2., 3. Platz; Einsteiger Schüler C), Anne-Marie Seeh (1. Platz; Einsteiger Schüler A), Max und Hannah Schröder (2., 3. Platz; Einsteiger Kadetten/alle SAV Neuhausen).